В одесском клубе с чувством юмора все в порядке.

Одесский "Черноморец" креативно презентовал своим болельщикам новичка клуба - Дугласа Бергквиста. 28-летний шведский защитник на правах свободного агента присоединился к "морякам" этой зимой.

Предыдущей командой Дугласа был ФК "Кальмар" в Швеции. Instagram "Черноморца" представил Бергквиста необыкновенно, сделав отсылку на сериал "Игра в кальмара".

"Четыре согласные в фамилии подряд - это заявка на успех для любого футбольного комментатора. Дуглас перешел в "Черноморец" из шведского "Кальмара". Игра началась! Красный - стой. Зеленый - тоже стой. Черно-синий - иди!" , - написала пресс-служба "моряков" и закрасила кое-как в фотошопе футболку Бергквиста в цвета "Черноморца".

Напомним, что в "Черноморец" вернулся главный тренер Роман Григорчук. Также одесситы собираются подписать экс-капитана "Динамо".

На сборы в Турцию с "моряками" отправился форвард "Динамо" Назарий Русин, которого скорее всего одесский клуб арендует у киевлян.

Читайте такжеКлуб УПЛ официально объявил о подписании пятерых футболистов

"Черноморец": результаты в сезоне