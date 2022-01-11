Одесский "Черноморец" креативно презентовал своим болельщикам новичка клуба - Дугласа Бергквиста. 28-летний шведский защитник на правах свободного агента присоединился к "морякам" этой зимой.
Предыдущей командой Дугласа был ФК "Кальмар" в Швеции. Instagram "Черноморца" представил Бергквиста необыкновенно, сделав отсылку на сериал "Игра в кальмара".
"Четыре согласные в фамилии подряд - это заявка на успех для любого футбольного комментатора. Дуглас перешел в "Черноморец" из шведского "Кальмара". Игра началась! Красный - стой. Зеленый - тоже стой. Черно-синий - иди!" , - написала пресс-служба "моряков" и закрасила кое-как в фотошопе футболку Бергквиста в цвета "Черноморца".
Напомним, что в "Черноморец" вернулся главный тренер Роман Григорчук. Также одесситы собираются подписать экс-капитана "Динамо".
На сборы в Турцию с "моряками" отправился форвард "Динамо" Назарий Русин, которого скорее всего одесский клуб арендует у киевлян.
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"Черноморец": результаты в сезоне
- Одесситы имеют 14 очков после 18 туров и занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Они расположены в зоне вылета.
- Из Кубка Украины "моряки" вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв со счетом 3:0 донецкому "Шахтеру".