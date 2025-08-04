19-летний футболист перестал выходить на связь, в Украину команда вернулась не в полном составе.

19-летний украинский вратарь Игорь Омельченко, который выступал за "Кривбасс" U-19, не вернулся в Украину после пребывания в расположении команды на тренировочных сборах в Европе, заявил украинский журналист Юрий Бурбас.

По его словам, игрок имел определенные перспективы, но он "исчез" и перестал выходить на связь. "Звучит такая информация, что футболист едва ли не готов завершить свою карьеру, потому что у него еще действующий контракт с "Кривбассом". Он готов пожертвовать этим контрактом", - заявил Бурбас у себя на Youtube-канале.

Известный комментатор Андрей Столярчук, который также присутствовал в студии, подчеркнул, что парню всего 19 лет, поэтому он не подпадает под призыв в армию.

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"То есть я не думаю, что у него насущный вопрос как раз там - откосить от армии, грубо говоря. Мне кажется, что это, в любом случае, неправильный, непрофессиональный шаг. Надеюсь, что футболист рано или поздно как-то одумается и вырулит", - отметил Столярчук.

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Ранее УНИАН сообщал, что каратист Евгений Пилипюк выехал на соревнования в Европу, но назад так и не вернулся. "Я понимаю, что поступил неправильно, моему поступку нет оправдания", - заявил тогда он.

Кроме того, мы рассказывали про украинскую чемпионку по академической гребле Ларису Жалинскую, которая во время полномасштабной войны служила в Национальной гвардии. Девушка, воспользовавшись правом на отпуск за границей - выехала в Чехию и оттуда направилась в Россию.

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