Роберт Левандовски дальним ударом выбил телефон из рук.

Звездный нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал автором курьеза на тренировке команды.

Форвард "Баварии" наносил крученый удар по воротам, но мяч полетел выше цели и выбил телефон из рук у человека, который вел съемку за воротами.

Партнер нападающего по сборной от увиденного схватился за голову.

В Twitter сборной Польши появилось видео и с того самого телефона - на него в этот момент велась съемка вратаря команды Лукаша Фабиански и болельщиков.

- A więc wziąłem zamach…

- O i dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu Robert, a więc jednak to był zamach.



😅😅😅 pic.twitter.com/GAfIL57cJx — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2021

Imagine your phone getting smashed by a Robert Lewandowski shot…pic.twitter.com/8UljdfZwjK — ODDSbible (@ODDSbible) June 11, 2021

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Отметим, что Левандовски является рекордсменом сборной Польши как по проведенным матчам (119), так и по забитым голам (66).

Напомним, в прошлом году Левандовски был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Сборная Польши на Евро-2020

Польская сборная попала в одну группу с Испанией, Швецией и Словакией.

В стартовом матче 14 июня поляки сыграют со словаками. Далее 19 июня их ждет матч против Испании, а 23 июня - встреча со Швецией.

Два из трех матчей Польша проведет в Санкт-Петербурге, а с Испанией сыграет в Севилье.

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Автор: Антон Дударь