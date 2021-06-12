Роберт Левандовски / фото REUTERS

Звездный нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал автором курьеза на тренировке команды.

Форвард "Баварии" наносил крученый удар по воротам, но мяч полетел выше цели и выбил телефон из рук у человека, который вел съемку за воротами.

Партнер нападающего по сборной от увиденного схватился за голову.

В Twitter сборной Польши появилось видео и с того самого телефона - на него в этот момент велась съемка вратаря команды Лукаша Фабиански и болельщиков.

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Отметим, что Левандовски является рекордсменом сборной Польши как по проведенным матчам (119), так и по забитым голам (66).

Напомним, в прошлом году Левандовски был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Сборная Польши на Евро-2020

  • Польская сборная попала в одну группу с Испанией, Швецией и Словакией.
  • В стартовом матче 14 июня поляки сыграют со словаками. Далее 19 июня их ждет матч против Испании, а 23 июня - встреча со Швецией.
  • Два из трех матчей Польша проведет в Санкт-Петербурге, а с Испанией сыграет в Севилье.

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Автор: Антон Дударь