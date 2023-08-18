Роман Яремчук возвращает себе уверенность.

В ответном матче третьего раунда Лиги конференций встречались "Брюгге" Романа Яремчука с исландским "Акюрейри". Украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле 79 минут.

Яремчук забил третий, четвертый и пятый голы своей команды. "Брюгге", как и в первом матче, одержал победу со счетом 5:1 и пробился в плей-офф.

Акюрейри - Брюгге - 1:5 (первый матч - 1:5)

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Голы: Петерсен, 59 - Боята, 7, Скурас, 45+3, Яремчук, 57, 85, 75

В решающем раунде за право попасть в групповой этап Лиги конференций "Брюгге" будет противостоять испанской "Осасуне".

В первом матче с исландским клубом Яремчук также забил гол. Теперь на счету футболиста 6 голов и 3 ассиста в 31 матче за бельгийскую команду.

Напомним, в прошлом сезоне "Брюгге" приобрел Романа Яремчука у португальской "Бенфики" за 17 миллионов евро.

В июле известный украинский футболист Роман Безус тоже оформил хет-трик в матче Лиги конференций.

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