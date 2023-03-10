У зрителей будет несколько вариантов, чтобы выбрать где смотреть этот поединок.

На 26 марта у сборной Украины запланирован первый официальный матч этого года против сборной Англии в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024. Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, уже известны трансляторы этого поединка.

"Матч отбора (на ЧЕ-2024 - прим.) Англия – Украина будет транслироваться общедоступными региональными каналами "Суспільного". Права на цифровое вещание получит платформа MEGOGO", - говорится в Telegram-канале "ТаТоТаке".

Источник отмечает, что Украинская ассоциация футбол и УЕФА еще в прошлом году договорились на бесплатной основе транслировать стыковые матчи сборной Украины в европейском этапе отбора на ЧМ-2022. Военная ситуация в нашей стране не изменилась, поэтому договоренности продлили свое действие и на стартовый отрезок квалификации на ЧЕ-2024.

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"Сейчас решается вопрос о согласовании технических параметров с УЕФА для организации аналитической студии - до и после игры", - добавляет "ТаТоТаке".

Отметим, что Украина сыграет с Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Этот матч станет первым для "сине-желтых" в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024. Украина попала в группу C, где кроме англичан есть еще Италия, Северная Македония и Мальта.

Следующее континентальное первенство будет проведено в Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024-го года. Сборной Украины нужно будет занять одно из первых двух лидирующих мест, чтобы квалифицироваться на Чемпионат Европы. Также в случае неудачи будет шанс квалифицироваться через Лигу Наций.

Добавим, что 23 марта у сборной Украины есть еще слот для проведения товарищеского матча. Пока соперник неизвестен, но по сообщению СМИ это может быть футбольный клуб "Брентфорд".

Сбор национальной команды Украины начнется 20 марта в Великобритании. Там "сине-желтые" проведут цикл подготовки и тренировок, а также свои мартовские матчи.

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