Михаил Мудрик рассказал о настрое сборной Украины на поединок против Англии.

В субботу, 9 сентября, сборная Украины встретится с национальной командой Англии в рамках пятого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего поединка. 22-летний вингер отметил, что "сине-желтые" намерены выиграть у англичан, а не отобрать очки.

"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, то лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины. Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", – заявил Мудрик в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Напомним, сборная Украины сыграла в рамках квалификации на ЧЕ-2024 три матча - "сине-желтые" проиграли Англии (0:2), затем победили Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0). Сборная Англии, помимо Украины, также победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0).

В турнирной таблице группы С подопечные Сергея Реброва идут на второй позиции с 6 баллами. Англия с 12 очками занимает первое место. У Италии и Северной Македонии по три очка, у Мальты - 0.

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