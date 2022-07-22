Виктор Скрипник остался доволен игрой своих подопечных в поединке с шведским клубом.

В четверг, 21 июля, полтавская "Ворскла" сыграла свой первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против шведского клуба АИК. Игра проходила в Швеции на стадионе "Tele2Arena" и завершилась яркой победой украинской команды со счетом 3:2.

Главный тренер полтавского коллектива Виктор Скрипник прокомментировал игру своих подопечных.

"Конечно, мы довольны результатом игры. Знали, что в некоторых эпизодах придется терпеть, потому что АИК - квалифицированная команда. Она хорошо организована в каждом игровом звене. Но мы не собирались играть от обороны постоянно.

Значительную роль отыграло искусственное поле. К нему нужно было привыкнуть, но мы справились. Если будем действовать в том же ключе в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все решится через неделю.

Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому действия некоторых футболистов стали для меня откровением. Радовался и удивлялся одновременно! В раздевалке понял, что они сегодня хотели биться на поле - за себя и за всю нашу страну", - приводит слова Скрипника сайт "Ворсклы".

Добавим, что игра против АИКа была дебютной для Виктора Скрипника на посту главного тренера "Ворсклы", которую он возглавил перед стартом этого сезона.

Стоит отметить, что победа "Ворсклы" стала первой победой для Украины в новом сезоне еврокубков. Ранее киевское "Динамо" сыграло вничью (0:0) с "Фенербахче" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, ответный матч АИК и "Ворскла" сыграют 27-го июля. Игра пройдет на том же стадионе "Tele2Arena" в Швеции.

Победитель двухматчевого противостояния "Ворскла" - АИК выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония). Проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

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