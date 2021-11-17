Гол, пропущенный Александром Филимоновым, вспоминают до сих пор.

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о легендарном голе в свои ворота, который в матче национальных сборных в 1999 году забил Андрей Шевченко.

Об этом эпизоде он вспомнил в интервью YouTube-каналу "Sports Интервью".

"Почему не выбил? Потому что хотел поймать. Блин, а почему мне не поймать? Это обычное дело. Вратарь играет на выходах - ловит мяч. Мяч отбивается, если его не достать двумя руками или идет борьба. Если борьбы нет, мяч летит в руки, почему бы его не поймать? Я его начал выбрасывать, когда уже понимал, что могу залететь с ним в ворота. И, кстати, после этого был такой же момент, я тогда отбил кулаком", - сказал экс-голкипер.

Филимонов отметил, что никто из игроков сборной России не "предъявлял" ему за этот гол.

Экс-вратарь признался, что позже пересматривал этот мяч:

"Тогда хотелось не закрываться от всего мира, а быть открытым. Я ходил на очень многие передачи, давал интервью, объяснял, показывал, рассказывал. Хотя, наверное, нужно было закрыться, потому что на мифотворчество это никак не повлияло. Я потом пересматривал, мне показывали, да я и сам это видел. Это же не 18+. Один из моих пропущенных голов".

Отметим, что этот пропущенный гол во многом сломал карьеру Филимонова.

Читайте такжеФутболист сборной Украины рассказал, как Шевченко "напихал" ему за ошибку в матче Евро-2020

Матч Россия - Украина в 1999 году

Матч Россия - Украина состоялся в Москве в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000 и завершился вничью - 1:1.

Россияне вышли вперед на 75-й минуте благодаря голу Валерия Карпина, а гол Андрея Шевченко со штрафного на 88-й минуте позволил Украине сравнять счет.

Благодаря этой ничьей Украине удалось пробиться в стыковые матчи квалификации, а Россия осталась на третьем месте в группе.

Автор: Антон Дударь