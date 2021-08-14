"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Лидс" в первом туре нового сезона чемпионата Англии.

Продолжается первый тур Английской Премьер-Лиги сезона 2021/2022. В матче-открытии накануне "Арсенал" сенсационно уступил "Брентфорду". А во втором поединке тура "Манчестер Юнайтед" на своем стадионе "Олд Траффорд" разбил вдребезги "Лидс Юнайтед".

Строптивый лидер манкунианцев Поль Погба отметился четырьмя голевыми передачами. Француз ассистировал Мейсону Гринвуду, Фреду и дважды Бруну Фернандешу. По слухам СМИ, 28-летний Погба летом мог покинуть английскую команду, но остался и сыграл многообещающий грандиозный поединок.

Хет-трик оформил вышеупомянутый Фернандеш, который является ключевым исполнителем в стане "Ман Юнайтед". Отметим, что дебютировал за "красных дьяволов" Джейдон Санчо, которого в это межсезонье приобрели за 85 миллионов евро. Санчо вышел на заключительную пятнадцатиминутку, заменив Джеймса Даниэля.

"Манчестер Юнайтед" - "Лидс" - 5:1

Голы: Фернандеш, 30, 54, 60, Гринвуд, 52, Фред, 68 - Эйлинг, 48

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магвайр, Шоу, Мактоминей (Матич, 69), Фред, Джеймс (Санчо, 75), Фернандеш, Погба (Марсьяль, 75), Гринвуд

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Кох, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Клих, Гаррисон (Кошта, 69), Бамфорд (Робертс, 77)

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Английская Премьер-Лига: сезон 2021-2022

Титул чемпиона защищает "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы имеют возможность выиграть АПЛ в четвертый раз за пять лет.

В элитный дивизион промоушен получили "Норвич", "Уотфорд" и "Брентфорд". А вылетели в Чемпионшип по итогам прошлого сезона "Шеффилд", "Фулхэм" и "Вест Бромвич".

Автор: Артем Будрин