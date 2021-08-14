Новый сезон АПЛ начался лондонским дерби.

В стартовом поединке Английской Премьер-лиги 2021-2022 состоялось дерби Лондона: "Арсенал" пожаловал в гости к "Брентфорду", который повысился в классе, поднявшись с Чемпионшипа в АПЛ. Противостояние неожиданно завершилось поражением "канониров".

В высшем дивизионе "Брентфорд" не играл с 1947 года. 17 000 зрителей пришли на новую арену "Брентфорд Комьюнити Стэдиум", чтобы посмотреть возвращение клуба в АПЛ.

У "Арсенала" были кадровые потери: из-за травм команда Микеля Артеты не могла рассчитывать на Обамеянга, Ляказетта и Габриэля. Зато за "канониров" дебютировал Бен Уайт, которого приобрели в летнее межсезонье за 58 миллионов евро.

"Брентфорд" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Канос, 22, Норгорд, 73

"Брентфорд": Райа, Айер (Соренсен, 71), Янссон, Пиннок, Канос, Оньека (Бидструп, 80), Норгорд, Янельт, Генри, Мбемо (Форсс, 86), Тоуни

"Арсенал": Лено, Тирни, Мари, Уайт, Чемберс (Тавареш, 82), Джака, Локонга, Мартинелли (Нельсон, 71), Смит-Роу, Пепе, Балогун (Сака, 58)

Читайте такжеБундеслига: действующий чемпион Бавария не смогла победить в матче-открытии сезона

Английская Премьер-Лига: сезон 2021-2022

Титул чемпиона защищает "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы имеют возможность выиграть АПЛ в четвертый раз за пять лет.

В элитный дивизион промоушен получили "Норвич", "Уотфорд" и "Брентфорд". А вылетели в Чемпионшип по итогам прошлого сезона "Шеффилд", "Фулхэм" и "Вест Бромвич".

Автор: Артем Будрин