"Днепр-1" продолжает удерживать лидерство в чемпионате Украины.

В среду, 9 ноября, были сыграны три матча в рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче игрового дня "Колос" на своем поле принимал "Днепр-1". Поединок завершился победой гостей со счетом 1:3.

Победу команде Александра Кучера в этом противостоянии принес Артем Довбик, который забил все три гола днепрян. Два гола форвард забил в первой половине игры: на 5-й минуте с пенальти и на 36-й минуте после передачи Пихаленка. Еще один мяч Довбик забил во второй половине игры на 77-й минуте.

Единственный гол "Колоса" в этой встрече забил Вадим Милько, реализовавший пенальти на 31-й минуте встречи.

"Колос" - "Днепр-1" - 1:3

Голы: Милько, 31 пен - Довбик, 5 пен, 36, 81

"Колос": Волынец, Гончаренко, Смирный (Попов 67), Милько, Черноморец, Безбородько (Исаенко 82), Золотов, Чоботенко, Мякушко (Ильин 83), Болбат, Задоя (Ориховский 55)

"Днепр-1": Валеф, Адамюк (Кононов 90+1), Сарапий, Бузанелло, Довбик, Гуцуляк (Танчик 46), Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихалёнок (Логинов 83), Гомес

Предупреждения: Милько 34, Черноморец 53, Болбат 65 - Бабенко 24

Обзор матча:

В другом матче игрового дня криворожский "Кривбасс" встречался с полтавской "Ворсклой".

Матч получился очень грубым, судья показал игрокам три красных карточки. На 29-й минуте первого тайма был удален игрок "Кривбасса" Андрей Понедельник. На 39-й минуте досрочно ушел отдыхать албанский легионер "Ворсклы" Таулант Сефери. На 54-й минуте встречи полтавчане остались вдевятером - пряму красную карточку получил Марлисон.

Единственный гол в матче забил Рифет Капич, реализовавший пенальти на 50-й минуте игры.

"Кривбасс" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Капич, 50 пенальти

"Кривбасс": Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб (Стецьков, 26), Дибанго, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71)

"Ворскла": Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр (А.Кравчук, 85), Олейник (Степанюк, 58), Яворский (Фелипе, 58), Сефери, Кравец, Бацула (Толи, 77), Марлисон, Юрченко (Челядин, 77)

Предупреждения: Ловрич, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефери, 18, Кравец, 32, Бацула, 48, Яворский, 49, Фелипе, 90+1

Удаления: Понедельник, 29 – Сефери, 38, Марлисон, 53

Обзор матча:

В заключительном матче игрового дня донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Верес" со счетом 2:0.

"Горняки" открыли счет на 30-й минуте встречи, пенальти реализовал Михаил Мудрик. Второй гол гости забили на 65-й минуте - после передачи Тараса Степаненко забил Дмитрий Крыськив.

"Верес" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мудрик, 30 (с пен), Крыськив, 65

"Верес": Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Клец (Курко, 78), В. Шарай (М.Сергийчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновский, Гайдучик

"Шахтер": Пятов, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 88), Степаненко (Назарина, 63), Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськив, Траоре (Сикан, 73)

Обзор матча:

Добавим, что стартовал 12-й тур УПЛ 8 ноября. В этот игровой день "Ингулец" сенсационно обыграл "Зарю", а "Металлист" сыграл вничью с "Металлистом-1925" в харьковском дерби.

После 12-ти сыгранных туров "Днепр-1" лидирует в турнирной таблице УПЛ с 31 баллом в активе. На второй строчке идет "Шахтер" - 26 очков.

"Верес" с 17 баллами занимает 5-ю позицию, "Колос" идет на 7-м месте с 15 очками.

На 9-м месте с 14 очками располагается полтавская "Ворскла". "Кривбасс" - 13-й с 9 баллами.

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