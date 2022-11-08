Луганская "Заря" проиграла аутсайдеру УПЛ и рискует потерять третье место в турнирной таблице.

Во вторник, 8 ноября, были сыграны два первых матча в рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

Луганская "Заря" в этом туре сенсационно проиграла одному из главных аутсайдеров турнира - "Ингульцу". Игра проходила в Киеве на стадионе им. Банникова и завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.

Единственный гол в этом поединке забил Максим Марусич. Футболист "Ингульца" отличился на 44-й минуте поединка.

Лучший шанс "Зари" сравнять счет в поединке был у Назария Русина на 51-й минуте игры, однако форвард луганского клуба не смог реализовать пенальти.

"Ингулец" - "Заря" - 1:0

Гол: Марусич, 44

"Ингулец": Паламарчук, Смоляков, Павлов (Коробенко, 87), Ковалев (Кучеренко, 64), Нагиев, Клименко, Сакив, Запорожец, Кухарук (Одарюк, 65), Козак (Поспелов, 64), Марусич (Сидоренко, 76)

"Заря": Мацапура, Бутко (Вантух, 59), Батагов (Снурницын, 46), Имереков, Данченко, Бражко (Шахов, 46, Хлань, 69), Чурко, Мишнев, Булеца, Кирюханцев, Русин (Лунев, 75)

Предупреждения: Кухарук, 27, Козак, 64, Паламарчук, 73 – Батагов, 9, Имереков, 37

Обзор матча:

Во втором матче игрового дня в харьковском дерби сошлись "Металлист" и "Металлист-1925". Поединок этих команд завершился без забитых голов.

Несмотря на отсутствие голов, команды выдали интересное противостояние.

Оба коллектива доигрывали поединок в меньшинстве. Сперва красную увидел Шершень из "Металлиста-1925", а затем Ралюченко из "Металлиста".

"Металлист" - "Металлист-1925" - 0:0

"Металлист": Костик, Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко (Ралюченко, 64), Демченко (Кныш, 65), Панасенко (Пико, 80), Танковский, Пидлепенец, Прядун, Картушов

"Металлист-1925": Мозиль, Жичиков (Ю. Потомков, 73), Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Капинус, 55), Ременюк, Зубков (Бычек, 66)

Предупреждения: Каплиенко, Танковский - Безуглый

Обзор матча:

В активе "Металлиста" за 11 сыгранных матчей 15 набранных очков. Команда занимает 8-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. "Металлист-1925" с 11 баллами идет на 11-й строчке.

Победа над "Зарей" позволила "Ингульцу" подняться с 15-й строчки на 13-ю. В активе команды 7 набранных очков. "Заря" с 22 баллами идет на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "Заря" сыграет против донецкого "Шахтера", а "Ингулец" сыграет с "Металлистом-1925". "Металлист" в рамках 13-го тура УПЛ померяется силами с "Кривбассом".

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