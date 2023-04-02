Все три гола Артем Довбик забил во втором тайме.

В воскресенье, 2 апреля, состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Металлист 1925" противостоял "Днепру-1".

Встреча проходила на стадине "Колос" в Коваливке и завершилась победой команды Александра Кучера со счетом 3:0.

В первой половине матча команды не забивали голов. Счет в игре был открыт на 71-й минуте - с передачи Пихаленка отличился Артем Довбик. На 78-й и 81-й минутах форвард "Днепра-1" реализовал два пенальти и оформил хет-трик в этой игре, установив финальный счет на табло - 3:0.

Видео дня

"Металлист 1925" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Довбик, 71, 78, пен, 82, пен

"Металлист 1925": Мозиль (Потимков, 90), Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габи, Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Бычек (Кравченко, 90), Ременюк (Чирук, 58)

"Днепр-1": Рыбак, Каплиенко (Хайнер, 68), Гомес, Сарапий, Пасич (Матаррита, 68), Бланко (Когут, 61), Бабенко, Рубчинский (Назаренко ,61), Пихаленок, Гуцуляк, Пеглоу (Довбик, 27)

Благодаря победе в этой встрече "Днепр-1" набрал 42 очка и сохранил за собой вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 21 очком в активе занимает 9-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Украины "Днепр-1" встретится с "Львовом", а "Металлист 1925" померяется силами с "Колосом". Оба поединка состоятся 9 апреля.

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