Руслан Малиновский отдал результативную передачу.

В воскресенье, 8 мая, в матче 36-го тура итальянской Серии А встретились команды украинских футболистов. "Специя" Виктора Коваленко принимала "Аталанту" Руслана Малиновского. Встреча прошла на стадионе "Альберто Пикко" в Специи и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий "Аталанты" Луис Мурьель. На 30-й минуте форвард "Специи" Даньеле Верде сравнял счет. На 73-й минуте защитник Берат Джимсити вновь вывел "Аталанту" вперед. На 87-й минуте хавбек клуба из Бергамо Марио Пашалич установил итоговый счет встречи.

"Специя" - "Аталанта" - 1:3

Голы: Верде, 30 - Муриэль, 16, Джимсити, 73, Пашалич, 87

"Специя": Проведель, Амьян, Эрлич, Христов (Реца, 46), Николау, Бастони (Манай, 56), Кивер, Маджоре (Антист, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джаси, Верде

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино (Демирал, 46), Джимсити, Мэле (Пессина, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновский (Бога, 59), Пашалич, Копмейнерс, Муриэль

Предупреждения: Бастони (41), Маджоре (44), Малиновский (53), Фройлер (57), Муриэль (62)

Обзор матча:

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе и сыграл 59 минут. Именно с передачи украинца Муриэль забил первый гол "Аталанты" в этом матче. Другой представитель сборной Украины Виктор Коваленко появился на поле в составе "Специи" на 68-й минуте. Результативными действиями не отличился.

На счету Руслана Малиновского шесть голов и пять голевых передач в 29 поединках текущего чемпионата Италии. Виктор Коваленко сыграл в текущем сезоне Серии А 24 матча за "Специю", в которых забил один гол и отдал 5 результативных передачи.

Чемпионат Италии: положение команд в турнирной таблице

Первое место в турнирной таблице занимает "Интер", у которого 78 набранных очков за 36 сыгранных матчей. Вторая строчка за "Миланом", в активе которого 77 набранных очков, но на одну игру сыграно меньше. На третьей позиции идет "Наполи" с 73 очками.

"Аталанта" имеет в своем активе 59 набарнных баллов и идет на 7-й позиции. "Специя" с 33 баллами занимает 16-ю строчку.

В зоне вылета Серии А находятся: "Дженоа" (18-е место, 28 очков), "Кальяри" (19-е место, 28 очков), "Венеция" (20-е место, 22 очка).

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