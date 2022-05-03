Это помогло "Аталанте" не проиграть аутсайдеру чемпионата Италии.

Один из лидеров сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский удачно вышел на замену в матче Серии А против "Салернитаны".

28-летний полузащитник появился на поле на 76-й минуте, сменив Луиса Муриэля. На 88-й минуте Малиновский отдал шикарный голевой пас Марио Пашаличу, который сделал счет 1:1. Встреча так и завершилась, команды поделили очки.

Руслан сделал ассист не глядя глазами на партнера и через половину поля. Вот видео:

На счету украинца шесть голов и три голевые передачи в 28 поединках текущего чемпионата Италии. "Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице (56 очков). "Салернитана" идет в зоне вылета - 18-я позиция и 26 зачетных баллов.

В этом сезоне Руслан забивал очень красивый гол в ворота "Ювентуса".

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