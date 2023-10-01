"Манчестер Сити" позволил лондонскому "Арсеналу" до минимума сократить разрыв в турнирной таблице.

В рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал исход этого поединка. Испанский специалист отметил, что его команда должна работать сильнее в каждом матче.

"Есть десять игроков, которые хорошо переходят из одной фазы в другую. Мы были хорошо настроены, но не защищались должным образом в этих ситуациях. Они победили нас в дуэлях один в один - это не есть хорошо. Надо в таких ситуациях играть должным образом.

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Мы должны показывать больше на поле. Даже когда побеждаем - надо работать больше", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Отметим, что "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. Осечкой "горожан" воспользовался "Арсенал", который разгромил "Борнмут" (4:0) и сократил отставание от "Сити" в турнирной таблице АПЛ до одного балла. После семи туров у команды Пепа Гвардиолы 18 набранных очков, у "Арсенала" - 17 баллов.

Свой следующий матч "Манчестер Сити" сыграет уже 4 октября. В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов "горожане" сыграют в гостях против "РБ Лейпциг". Затем в рамках 8-го тура АПЛ команда Пепа Гвардиолы сыграет против лондонского "Арсенала". Игра состоится 8 октября.

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