"Манчестер Сити" впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

В среду, 16 августа, "Манчестер Сити" сыграет против "Севильи" в матче за Суперкубок УЕФА-2023.

Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч. Испанский специалист отметил особый менталитет "Севильи", который позволил этой команде семь раз выиграть Лигу Европы.

"У "Севильи" отличный характер и стойкость, и я чувствую, что это сделает их опасными для нас.

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Чтобы добыть победу в этом противостоянии, нужно делать экстраординарные вещи. У "Севильи" особый менталитет, и мы невероятно счастливы быть здесь, чтобы встретиться с ними.

Мы жаждем соревноваться, бросать вызов самим себе. Мы хотим защитить то, что выиграли в прошлом году. Вы не представляете, как мы счастливы играть в эту игру, потому что мы выиграли Лигу чемпионов. Мы должны воспользоваться этой возможностью, потому что никто не знает, когда мы вернемся", - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, традиционный матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет в греческом городе Пирей на стадионе "Георгиас Караискакис". Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Действующим победителем Суперкубка Европы является мадридский "Реал". В прошлом году "сливочные" в битве за этот трофей одолели немецкий "Айнтрахт".

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