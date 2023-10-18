Сандро Тонали признался, что страдает от зависимости к азартным играм.

Полузащитнику "Ньюкасла" и сборной Италии Сандро Тонали грозит длительная дисквалификация.

На днях в Италии вспыхнул громкий скандал в эпицентре которого оказались Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Появилась информация, что звезды национальной сборной Италии делали ставки. Дзаньоло утверждает, что он играл только в казино, а вот Тонали признал свою причастность к незаконным ставкам.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в разговоре со следователями на допросе в Турине Тонали рассказал, что делал ставки на матчи своей команды, когда играл за "Милан". Футболист также признался, что имеет зависимость и выразил желание начать лечение от игромании. Таким образом, он хочет получить меньшее наказание.

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Агент Сандро Тонали подтвердил информацию, что футболист страдает от лудомании.

"Сандро страдает от зависимости к азартным играм. Он борется с этим, я уверен, у него все получится. Он огорчен и до сих пор в шоке", - сказал агент футболиста.

Сообщается, что Тонали за нарушение правил грозит дисквалификация на 3 года. Однако, скорее всего, 23-летний итальянец будет отстранен лишь на один год.

Сборная Италии уже отстранила от команды Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

Добавим, что накануне полиция Италии установила ряд футболистов, которые подозреваются в участии в незаконных ставках. Помимо Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, под подозрение попал также полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли. Он признал свою вину в участии в незаконных ставках, пошел на сделку с прокуратурой и договорился о дисквалификации на семь месяцев.

Кодекс спортивной юстиции Олимпийского комитета Италии запрещает профессиональным футболистам прямо или опосредованно делать ставки на события, проводимые под эгидой FIGC (Итальянской федерации футбола), УЕФА и ФИФА. В случае доказанной вины игрокам грозит грозит денежный штраф и дисквалификация сроком до трех лет.

В этой всей ситуации пострадать больше всего может "Ньюкасл". Летом этого года английский клуб приобрел Тонали у "Милана" за 70 миллионов евро, а теперь рискует потерять футболиста на длительный срок.

В текущем сезоне Тонали сыграл за "Ньюкасл" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. В чемпионате АПЛ "сороки" занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков за 8 сыгранных матчей.

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