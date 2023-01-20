Мемфис Депай продолжит карьеру в мадридском гранде.

Нападающий национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай перешел из "Барселоны" в "Атлетико".

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, звездный форвард подписал с "матрасниками" контракт на два с половиной года.

Сообщается, что "Барселона" заработает на продаже Мемфиса три миллиона евро. Еще один миллион евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.

Видео дня

Напомним, Мемфис Депай пришел в "Барселону" летом 2021 года в качестве свободного агента. Он был важной частью команды при Рональде Кумане, но при Хави стал футболистом скамейки.

В этом сезоне Депай практически не принимал участия в матчах за "Барселону". На его счету всего две игры в рамках испанской Ла Лиги, в которых он забил один мяч, а также одна встреча в Лиге чемпионов. Его контракт с каталонцами был рассчитан до конца сезона.

Стоит отметить, что в последние несколько лет в "Атлетико" перешли два игрока "Барселоны". Сперва мадридцы подписали Луиса Суареса, а затем выкупили контракт Антуана Гризманна.

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на три очка. "Атлетико" занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства.

Вас также могут заинтересовать новости: