На стадионе "Сантоса" проходит церемония прощания с Пеле.

В понедельник, 2 января, в Бразилии началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле, который умер 29 декабря.

Катафалк с гробом "Короля футбола" в сопровождении полиции доставили от больницы "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где трехкратный чемпион мира провел последний месяц своей жизни, к футбольной арене его родного клуба "Сантоса".

Об этом сообщил сын футболиста Эдсон Шолби ду Насименту.

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"Приехали домой", - написал Эдсон Шолби ду Насименту на своей странице в социальных сетях.

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

Именно на стадионе "Сантоса" проходит церемония прощания с Пеле. Она началась в 15:00 по киевскому времени. Прощание продлится до 3 января.

После этого гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу, в том числе и возле дома, где проживает мать футболиста Селеста.

Похоронят "Короля футбола" на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние "Короля футбола" заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее.

Пеле известен по выступлениям за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962, 1970 годах.

Также он был признан игроком века по версии ФИФА.

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