Григорий Козловский строит будущее: 'Рух' U-16 победил 'Баварию' в Мюнхене

Львовский футбольный клуб "Рух" продолжает уверенно заявлять о себе на европейской арене. Воспитанники Академии "желто-черных" (U-16) во главе с основателем Академии Григорием Козловским совершили знаковую поездку в Германию, где не только продемонстрировали высокий уровень игры, но и выполнили важную патриотическую миссию.

Духовная опора: посещение могилы Степана Бандеры

Прежде чем выйти на футбольное поле против одного из сильнейших клубов мира, делегация "Руха" посетила место упокоения лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене. Основатель Академии Григорий Козловский обратился к юным футболистам с мощной речью, подчеркнув символизм этого места.

"Очень хотел, чтобы вы приехали сегодня сюда. Это для вас не просто какая-то туристическая поездка. Здесь лежат корни Украины, человек, который отдал свою жизнь ради будущего независимой страны. Эта поездка должна пробудить ваше ДНК и вашу свободную душу. Вы должны сегодня на поле показать, какие вы бойцы, и показать в будущем всему миру, кто такие украинцы", – отметил Григорий Козловский.

Триумф над "Баварией": 2:0 в пользу львовян

Слова вдохновения воплотились в результат на табло. Подопечные Назара Савицкого провели товарищеский матч против сверстников из мюнхенской "Баварии". Несмотря на то, что за немцев выступали несколько игроков, старше по возрасту, "руховцы" доминировали на поле:

Первый гол: Илья Бодак завершил блестящую комбинацию команды;

Второй гол: Артем Федушко удвоил преимущество эффектным дальним ударом из-за пределов штрафной площадки.

Немецкая сторона признала силу украинской школы. Тренеры "Баварии" отметили высокую интенсивность прессинга и индивидуальное мастерство львовских футболистов.

Академия "Руха" – в тренде постоянного роста

Эта победа стала очередным подтверждением того, что стратегия развития, выбранная Григорием Козловским, приносит плоды. Академия не просто функционирует – она постоянно эволюционирует, внедряя самые современные европейские методики.

Григорий Петрович Козловский поделился впечатлениями от посещения инфраструктуры "Баварии": "У украинского футбола есть будущее. Звездочки растут, и я рад, что Академия хорошо работает. Мы посмотрели на уровень "Баварии", увидели кое-что новое, чего еще нет у нас. Думаю, через полгода это появится и в Академии "Руха". Процесс идет, мы движемся дальше".

От спарринга – к мечте о Лиге чемпионов

После успешной игры юные чемпионы посетили матч Лиги чемпионов на легендарной "Альянц-Арене", где наблюдали за противостоянием "Баварии" и "Аталанты". Для многих ребят это стало дополнительной мотивацией – когда-нибудь выйти на этот газон уже не как зрители или участники спарринга, а как профессиональные игроки главного европейского турнира.

Впереди у "Руха" U-16 возвращение домой и подготовка к матчам Национальной лиги будущего. Но главный экзамен в Мюнхене сдан на "отлично": и спортивный, и патриотический.

Вас также могут заинтересовать новости: