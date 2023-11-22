Сборная Франции неожиданно потеряла очки в заключительном туре квалификации Евро-2024.

Во вторник, 21 ноября, состоялся поединок 10-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Греции принимала национальную команду Франции.

Игра проходила на стадионе "OPAP Arena" в Афинах и завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 42-й минуте - форварда сборной Франции Рандаль Коло Муани отправил мяч в сетку ворот эффектным ударом с отсрого угла. На 56-й минуте Анастасиос Бакасетас сравнял счет в игре, а спустя пять минут Фотис Йоаннидис вывел греков вперед.

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Однако выиграть эту встречу Греции не удалось. На 74-йминуте игры Юссуф Фофана получил пас от Килиана Мбаппе и мощнейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в "девятку" ворот.

Греция - Франция - 2:2

Голы: Бакасетас, 56, Иоаннидис, 61 - Коло Муани, 42, Фофана, 74

Греция: Влаходимос, Рецос, Мавропанос, Хацидиакос, Рота (Салиакис, 85), Бухалакис, Галанопулос (Александропулос, 67), Бакасетас (Константелиас, 86), Яннулис, Масурас (Павлидис, 77), Иоаннидис (Зека, 77)

Франция: Самба, Кунде (Клосс, 64), Салиба, Люка Эрнандес (Дисаси, 85), Тео Эрнандес, Фофана, Рабьо, Дембеле (Коман, 65), Гризманн, Коло Муани (Мбаппе, 64), Жиру (Тюрам, 70)

Предупреждения: Бухалакис, 34, Рецос, 40, Иоаннидис, 75 - Дембеле, 34, Фофана, 55, Гризманн, 90+2

Обзор матча:

В другом поединке этой группы сборная Нидерландов нанесла сокрушительное фиаско Гибралтару (6:0).

Сборная Франции набрала 22 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В отбора на Евро-2024. Сборная Греции с 13 баллами финишировала третьей. Второе место в группе заняла сборной Нидерландов - 18 очков. Ирландия заняла четвертое место с 6 очками, а Гибралтар (0 очков) - последнее.

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