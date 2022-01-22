Жуниор Мораес поделился очень патриотичным постом в соцсетях.

Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в недавнем интервью заявил, что переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится.

Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - цитирует Мораеса издание Lance.

Своими высказываниями нападающий "горняков" навлек на себя критику со стороны болельщиков и некоторых украинских спортсменов. В частности, жестко отреагировал на слова Мораеса бывший игрок национальной сборной Украины Роман Зозуля.

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины рассказал российскому блогеру правду об аннексии КрымаЖуниору Мораесу решили напомнить, что он получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность играть за сборную Украины, а теперь называет себя "бразильцем", когда возникла реальная угроза вторжения России.

Получив шквал критики, Жуниор Мораес выступил с патриотичным заявлением у себя в Instagram.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!

С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.

Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", - написал Жуниор.

Напомним, Жуниор Мораес вопреки слухам подписал новый контракт с донецким "Шахтером". 34-летний бразильский нападающий продлил соглашение с "горняками" до 30 июня 2022-го года.

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