Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в недавнем интервью заявил, что переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину.
"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится.
Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - цитирует Мораеса издание Lance.
Своими высказываниями нападающий "горняков" навлек на себя критику со стороны болельщиков и некоторых украинских спортсменов. В частности, жестко отреагировал на слова Мораеса бывший игрок национальной сборной Украины Роман Зозуля.
Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины рассказал российскому блогеру правду об аннексии КрымаЖуниору Мораесу решили напомнить, что он получил украинский паспорт, чтобы иметь возможность играть за сборную Украины, а теперь называет себя "бразильцем", когда возникла реальная угроза вторжения России.
Получив шквал критики, Жуниор Мораес выступил с патриотичным заявлением у себя в Instagram.
"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!
С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.
Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", - написал Жуниор.
Напомним, Жуниор Мораес вопреки слухам подписал новый контракт с донецким "Шахтером". 34-летний бразильский нападающий продлил соглашение с "горняками" до 30 июня 2022-го года.
Жуниор Мораес: карьера в Украине
- Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо". Перед выступлениями за киевский клуб Жуниор играл три года за "Металлург" (Донецк).
- Всего форвард провел за "горняков" 105 матчей, в которых забил 61 гол. В прошлом сезоне на его счету 9 голов в 26 матчах.
- В сезоне 2018-2019 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 мячей.
- Мораес занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ - в его активе 102 гола.
В 2019 году бразилец получил украинский паспорт и был вызван в национальную сборную нашей страны. В составе "сине-желтых" он провел 11 поединков, забил один гол.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что больше не будет вызывать Мораеса, ведь "хочет дать дорогу молодым".