Роман Зозуля очень бурно отреагировал на слова Жуниора Мораеса.

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес заявил, что переживает по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится.

Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - цитирует Мораеса издание Lance.

Читайте также"Россия хочет напасть на Полтаву": легионер клуба УПЛ рассказал о своих страхахДанное заявление вызвало негодование у бывшего игрока сборной Украины Романа Зозули, который жестко отреагировал на слова нападающего "Шахтера". Видимо, украинскому нападающему не понравилось то, что Мораес назвал себя бразильцем, забыв, что сменил гражданство на украинское.

"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война - так он бразилец", - написал в комментарии к новости Зозуля.

Напомним, в марте 2019 года Жуниор Мораес получил гражданство Украины, и провел в рядах "сине-желтых" 11 поединков, в которых забил 1 мяч.

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