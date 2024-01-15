Андрей Лунин посвятил победу в Суперкубке Испании украинскому народу.

В воскресенье, 14 января, мадридский "Реал" разгромил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании по футболу.

Вратарь "сливочных" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды и выигрыш очередного трофея. Он отметил, что посвящает победу над "блаугранас" украинскому народу.

"Мне бы хотелось посвятить эту победу украинцам. Горжусь тем, что представляю и прославляю украинский флаг по всему миру", - написал Лунин в своем Инстаграм.

Отметим, что Андрей Лунин во второй раз в карьере выигрывает Суперкубок Испании. Всего украинец выиграл уже 7 трофеев вместе с "Реалом". В его активе также по одной победе в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Кубке Испании, Суперкубке Европы и на Клубном чемпионате мира.

По количеству трофеев в топ-5 лигах Лунин приблизился к Андрею Шевченко. Легендарный экс-форвард сборной Украины завоевал 8 трофеев с "Миланом" и "Челси". Лидирует же в этом рейтинге Александр Зинченко, в активе которого 10 трофеев.

Добавим, что в финале Суперкубка Испании по футболу Лунин вышел в основном составе "Реала" и стал одним из героев встречи, совершив шесть сейвов.

Матч против "Барселоны" стал для украинца уже 11-м в сезоне в составе "Реала". В общей сложности, Андрей пропустил семь голов. Пять поединков Лунин отстоял "на ноль".

Следующий поединок мадридский "Реал" сыграет 18 января против мадридского "Атлетико" в рамках Кубка Испании.

Тренер "сливочных" Карло Анчелотти накануне заявил, что в матче с "Атлетико" в основном составе сыграет Андрей Лунин.

Вас также могут заинтересовать новости: