Кажется, будто власти специально закрывают на эту проблему глаза.

Исчезновения людей когда-то были редкостью в Мексике. Но около 15 лет назад они начали регулярно попадать в мировые новости после находок массовых захоронений с десятками тел. Сегодня в стране числятся пропавшими без вести более 132 тысяч человек.

Один из городов страны — Гвадалахара — носит прозвище "Силиконовая долина Мексики", ведь там расположено более тысячи офисов международных технологических компаний, включая Intel, Oracle и IBM. Город знаменит современным стадионом в форме вулкана, где в следующем году состоятся матчи чемпионата мира по футболу, пишет The Washington Post.

Но это также столица штата Халиско, где зафиксировано больше всего исчезновений в стране — свыше 15 700. Это признак скрытого контроля картеля "Новая генерация Халиско" и краха правопорядка даже в самых развитых регионах, говорится в материале.

Подобные истории звучат особенно остро на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность военной операции против мексиканских наркокартелей. США уже признали шесть из них, включая "Новое поколение Халиско", террористическими организациями. Пентагон рассматривает вариант нанесения ударов дронами или ракетами — как против "Исламского государства".

Но мексиканские картели — это не горстка фанатиков. Это крупнейшие работодатели в стране, имеющие связи с местными политиками и полицией, сообщают журналисты. Исчезновения — лишь одно из проявлений их скрытой власти. Ликвидация нескольких лидеров не разрушит их структуры.

Расследование ООН

Комитет ООН заявил, что обладает "обоснованными данными" о том, что исчезновения в Мексике носят "широкий и систематический характер". Под этим в международном праве понимается причастность государства — будь то сами силовики или попустительство властей картелям.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла обвинения: "В Мексике государство не осуществляет насильственных исчезновений. Это явление связано с организованной преступностью, и мы делаем всё возможное, чтобы с ним бороться".

"Тем временем выяснилось, что мэр города Теучитлан и несколько полицейских помогали лагерю в обмен на деньги. Более 300 чиновников в Халиско проходят по делам о пропавших", - отмечают журналисты.

