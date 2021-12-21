"Валенсия" и "Леванте" забили семь голов на двоих.

В понедельник, 20 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" играла против "Леванте". Валенсийское дерби завершилось в пользу "летучих мышей".

Читайте такжеШахтер покинул один из руководителей клуба"Леванте" открыл счет на 21-й минуте встречи, а спустя 3 минуты удвоил преимущество. Голами отличились Хосе Кампанья и Рожер Марти. Однако "Валенсия" сумела отыграться и вырвать победу. По два гола в ворота "лягушек" забили Гонсалу Гедеш (44, 85) и Карлос Солер (50 - пенальти, 72).

В компенсированное время второго тайма Энис Барди отыграл один мяч для "Леванте".

"Леванте" - "Валенсия" - 3:4

Голы: Кампанья, 21, Рохер, 24, Бардхи, 90+1 - Гедеш, 44, 85, Солер, 50, 72

"Леванте": Карденас, Дуарте, Везу, Клерк, Пагес, Моралес (Сольдадо, 77), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Дани Гомес (Барди, 77), Де Фрутос (Кантеро, 86), Рохер Марти

"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Ирансо, 71), Диакаби, Гильямон, Гайя, Черышев (Маркос Андре, 60), Солер, Рачич (Муса, 89), Гедеш, Элдер Кошта, Дуро.

Обзор матча:

Леванте - Валенсия: итоги матча

"Валенсия" одержала 3-ю победу подряд и, набрав 28 очков в 18 матчах, обошла в турнирной таблице "Барселону", у которой есть игра в запасе.

"Валенсия" занимает 7-е место в чемпионате Испании.

"Леванте" с 8 набранными баллами располагается на последней строчке.

Автор: Владимир Медяник