Гол в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов (видео)

Форвард "Шерифа" Адама Траоре красиво попал в ворота Андрея Пятова.

Нападающий молдавского "Шерифа" Адама Траоре открыл счет в матче первого тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" и заложил фундамент для успеха своей команды. Гол 26-летнего футболиста сборной Мали был признан лучшим в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Вторую позицию в голосовании занял капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, третью - форвард "Милана" Анте Ребич, а четвертую - звездный новичок "Ман Сити" Джек Грилиш. Этот хит-парад голов обнародовал официальный Twitter УЕФА, опираясь на голосование среди болельщиков. Гол Адама Траоре. Читайте такжеЛига чемпионов: все голы 1-го тура группового этапа (видео) Лига чемпионов 2021-2022: главное Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 14 сентября.

Лига чемпионов: результаты матчей 15 сентября. Автор: Артем Будрин

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