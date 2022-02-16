Тибо Куртуа провел потрясающий матч, но "Реал" проиграл.

Во вторник, 15 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ играл против испанского "Реала". Поединок проходил на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился победой хозяев поля.

ПСЖ имел небольшое преимущество в первом тайме и был момент у Мбаппе, чтобы забить однако француз не смог переиграть вратаря "Реала".

Во втором тайме, на 61-й минуте матча ПСЖ получил отличную возможность забить гол. За фол против Мбаппе судья назначил пенальти, однако потрясающе сыграл Тибо Куртуа, который отбил удар Лионеля Месси с "точки".

Вторая половина игры прошла под сильным давлением парижского клуба, который создал много моментов у ворот "Реала", но фантастически играл бельгийский вратарь "галактикос", не позволяя французам забить.

Однако несмотря на мастерство Куртуа, все же сохранить свои ворота "сухими" мадридскому клубу не удалось. В самой концовке матча гол Килиана Мбаппе принес победу хозяевам поля.

ПСЖ - Реал - 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Паредес, Данилу (Гуйе, 87), Верратти, Мбаппе, Месси, Ди Мария (Неймар, 73)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 75), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 72), Бензема (Бэйл, 87), Винисиус (Азар, 82)

Предупреждения: Верратти, Данилу, Кимпембе, Паредес - Каземиро, Милитао, Менди, Родриго

Видео гола:

Удар Месси с пенальти:

Ответный матч ПСЖ и "Реал" Мадрид сыграют 9 марта. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Добавим, что в этот день был сыгран еще один матч 1/8 финала ЛЧ, в котором английский "Манчестер Сити" в гостях играл против португальского "Спортинга". Поединок завершился уверенной победой "горожан".

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