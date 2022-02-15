"Манчестер Сити" практически снял все вопросы касательно того, кто выйдет в следующий раунд.

Во вторник, 15 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов португалский "Спортинг" играл против английского "Манчестер Сити". Поединок проходил на стадионе "Жозе Альваладе" в Лиссабоне и завершился победой "горожан".

Футболисты "Ман Сити" очень быстро захватили инициативу и сумели открыть счет забитым голам в самом дебюте игры - на 7-й минуте забил Рияд Марез. На 17-й минуте усилиями Бернанду Силвы "горожане" удвоили свое преимущество. Ближе к завершению первой половины игры "Сити" забил еще два гола - отличились Фил Фоден и Бернанду Силва, оформивший дубль.

Во втором тайме "Манчестер Сити" продолжал издеваться над своим соперником и забил еще один мяч, отличился Стерлинг.

"Спортинг" - "Манчестер Сити" - 0:5

Голы: Марез (7), Бернанду Силва (17, 44), Фоден (32), Стерлинг (58)

"Спортинг": Адан, Рикарду Эсгаю, Коатес, Гонсалу Инасиу, Жоау Пальинья, Матеус Нунес, Педро Порро (Луиш Нету, 82), Рейс, Сарабия (Бруно Табата, 75), Педру Гонсалвеш (Угарте, 50), Паулиньо (Слимани, 75)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз (Зинченко, 61), Ляпорт (Аке, 85), Рубен Диаш, Жоау Конселу, Де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 73), Бернарду Силва (Делап, 85), Стерлинг, Фоден (Гюндоган, 61), Марез

Видео голов:

Ответный матч "Манчестер Сити" и "Спортинг" сыграют 9 марта. Игра пройдет на стадионе "Этихад".

Добавим, что в этот день был сыгран еще один матч 1/8 финала ЛЧ, в котором мадридский "Реал" в гостях играл против ПСЖ. Поединок завершился победой французского клуба.

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