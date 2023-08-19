Харри Кейн мощно дебютировал за "Баварию" в чемпионате Германии.

В пятницу, 18 августа, поединок бременского "Вердера" против "Баварии" открыл новый сезон немецкой Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе "Везерштадион" в Бремене и завершилась разгромной победой мюнхенского клуба со счетом 4:0.

Всего четыре минуты понадобилось звездному новичку "Баварии" Харри Кейну, чтобы оформить первое голевое действие в команде - английский нападающий отдал голевую передачу на Лероя Сане, который открыл счет в матче.

На 74-й минуте Харри Кейн забил свой дебютный гол за "Баварию" и удвоил преимущество мюнхенцев. Ассистировал англичанину Альфонсо Дэвис.

В концовке встречи "Баварии" удалось забить еще два мяча и довести счет до разгромного - отличились Лерой Сане и Матис Тель.

"Вердер" – "Бавария" – 0:4

Голы: Сане, 4, 90+1, Кейн, 74, Тель, 90+5

Обзор матча:

Напомним, в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги "Бавария" вновь смогла стать чемпионом страны, набрав 71 очков в 34 матчах чемпионата. "Вердер" же в прошлом сезоне занял лишь 13-е место с 36 очками в 34 встречах.

В следующем туре Бундеслиги "Бавария" сыграет дома с "Аугсбургом", а "Вердер" поедет в гости к "Фрайбургу".

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