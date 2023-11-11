"Жирона" возглавляет турнирную таблицу.

В субботу, 11 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Райо Вальекано" принимал "Жирону".

В дебюте игры хозяева забили усилиями Альваро Гарсии, но еще до перерыва Виктор Цыганков отдал голевую передачу на Артема Довбика и тот попал в ворота Столе Димитриевского.

Во втором тайме Цыганков отдал хороший пас на Довбика, тот пробил, вратарь парировал и Морейра успел на добивание, оформив победу для "Жироны".

Обоих украинцев заменили на 78-й минуте. После 13-ти туров "Жирона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе каталонского клуба 34 балла. "Райо Вальекано" с 18 очками идет на 9-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Атлетика Бильбао", а "Райо Вальекано" встретится с "Барселоной".

Райо Вальекано - Жирона - 1:2

Голы: Гарсия, 5 - Довбик, 42 (ассист Цыганкова), Савио, 65

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