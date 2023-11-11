В субботу, 11 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Райо Вальекано" принимал "Жирону".
В дебюте игры хозяева забили усилиями Альваро Гарсии, но еще до перерыва Виктор Цыганков отдал голевую передачу на Артема Довбика и тот попал в ворота Столе Димитриевского.
Во втором тайме Цыганков отдал хороший пас на Довбика, тот пробил, вратарь парировал и Морейра успел на добивание, оформив победу для "Жироны".
Обоих украинцев заменили на 78-й минуте. После 13-ти туров "Жирона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе каталонского клуба 34 балла. "Райо Вальекано" с 18 очками идет на 9-й позиции.
В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Атлетика Бильбао", а "Райо Вальекано" встретится с "Барселоной".
Райо Вальекано - Жирона - 1:2
Голы: Гарсия, 5 - Довбик, 42 (ассист Цыганкова), Савио, 65