"Жирона" пробилась в 1/32 финала Кубка Испании по футболу.

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 1/64 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Сан-Роке" принимал "Жирону".

Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Футболисты "Жироны" открыли счет в начале второго тайма - на 48-й минуте гол с передачи Арнау Мартинеса забил Валери. На 51-й минуте хозяевам удалось сравнять счет - отличился Мохамед Миззиан. Победу "Жирона" вырвала на последних секундах игры - на 90+8-й минуте после передачи Артема Довбика гол забил Савио.

Видео дня

"Сан-Роке" - "Жирона" - 1:2

Голы: Мизьян, 51 - Валери, 48, Савио, 90+8

Отметим, что в стартовом составе впервые после травмы вышел Виктор Цыганков. Украинский вингер отыграл весь матч и получил от SofaScore 7,4 балла. Это одна из лучших оценок среди всех футболистов "Жироны". Артем Довбик появился на поле на 75-й минуте, заменив Виктора Цыганкова. SofaScore оценил игру украинского нападающего в 6,8 балла.

Свой следующий матч "Жирона" сыграет 4 ноября. В рамках 12-го тура чемпионата Испании команда Цыганкова и Довбика встретится с "Осасуной".

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