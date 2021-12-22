Денис и Валерия Бойко отдыхают на Мальдивах.

Супруга голкипера "Динамо" Дениса Бойко Валерия поделилась с подписчиками свежими горячими фотографиями.

Супружеская пара, как и многие другие "футбольные" пары из Украины, в это межсезонье отдыхают на Мальдивах.

Жена голкипера "Динамо" опубликовала в Instagram снимки из бассейна. На них она предстала в белом купальнике, показав свой пышный бюст.

"Красота в глазах смотрящего", - подписала фото Валерия.

"Валерия, вы просто огонь", "Лерочка, глаз не отвести", "Ну, очень красивая", - комментируют публикацию подписчики.

Добавим, что Бойко также не остался в стороне и отреагировал на фото супруги комментарием с эмодзи в виде сердечка.

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В текущем сезоне голкипер провел шесть матчей за "Динамо", а также один раз сыграл в воротах сборной Украины.

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