Сразу три семьи вместе проводят отпуск.

Футболисты донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко вместе проводят отпуск на Мальдивах со своими семьями.

"Наша компания самая многочисленная в истории острова. Я так думаю, что и останется самой яркой и незабываемой - это точно", - подписала снимок в Instagram Юлия Пятова, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.

"Наша банда", - лаконично прокомментировала фото Маргарита Степаненко, жена Тараса.

Сам Пятов не улетел на отдых, ведь ему сделали операцию на руке.

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