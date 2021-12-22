Футболисты донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко вместе проводят отпуск на Мальдивах со своими семьями.
"Наша компания самая многочисленная в истории острова. Я так думаю, что и останется самой яркой и незабываемой - это точно", - подписала снимок в Instagram Юлия Пятова, жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.
"Наша банда", - лаконично прокомментировала фото Маргарита Степаненко, жена Тараса.
Сам Пятов не улетел на отдых, ведь ему сделали операцию на руке.
Читайте такжеФутболист Шахтера и сборной Украины в 19 лет станет отцом (фото)