Артем Довбик прекрасно вписался в структуру "Жироны" и отличился уже 10 голами в этом сезоне.

В понедельник, 18 декабря, "Жирона" обыграла "Алавес" со счетом 3:0 в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги. Два гола в этой игре забил Артем Довбик.

После завершения матча главный тренер "бело-красных" Мичел оценил важность украинского нападающего для команды.

"Дело в том, что наши моменты очень четкие. Мы много раз посылаем мяч туда и всегда имеем преимущество в атаках.

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Это более важно, чем качество самих ударов. Мы знали, что можем сделать передачу вглубь для Довбика, чтобы он подбежал, принял мяч и создал шанс", - сказал Мичел на пресс-конференции после матча.

В текущем сезоне Артем Довбик сыграл 16 матчей в составе "Жироны" в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также на его счету один матча и одна голевая передача в Кубке Испании.

"Жирона" после 17-ти туров занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 44 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" сыграет против на выезде против "Бетиса". Игра состоится 21 декабря.

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