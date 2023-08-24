Первый поединок "Зари" против "Славии" пройдет на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.

В четверг, 24 августа, "Заря" сыграет первый поединок против чешской "Славии" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Главный тренер луганской команды Ненад Лалатович поделился мнением о сопернике и предстоящем матче.

"Мы знаем, что нас будет ждать очень тяжелый матч. Видели это в поединках с "Днепром-1". "Славия" физически хорошая команда, хорошо работает в прессинге. Много бегает без мяча. Они долгое время не проигрывали. Конечно, мы приехали побеждать. Нам нечего терять. Мы в любом случае будем играть в групповом раунде еврокубков, но хотелось бы, чтобы это была именно Лига Европы.

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Возможно, "Славия" фаворит, но в футболе не бывает ничего невозможного. Тот, кто хочет больше победить, тот пройдет дальше.

Сказали нашим ребятам, что нужно играть спокойно, что нет на нас никакого давления. Безусловно, герои – те, кто сейчас защищает Украину на фронте. Но если мы получим положительный результат, дадим положительные эмоции нашим болельщикам, защитникам в это непростое время, то в своем смысле также сможем быть героями.

Каждый тренер может изменить тактику, чтобы соперникам было труднее. Но тактика - это не основное. Самое главное, как будут играть наши ребята. "Славия" - хорошо сыгранная команда. Тренер работает здесь уже больше пяти лет. Знаем, что нас будет ждать тяжелая игра, но мы каждый матч хотим выиграть, неважно, "Славия" это или "Реал".

У нас много сильных игроков. К сожалению, из-за травмы не сыграет Назарий Русин. Не будет Бутко, Данченко. С этими игроками мы были бы лучше на 30 процентов. Но я верю в наших ребят. Никого не хочу выделять. У нас есть большой коллектив, готовый работать друг за друга.

Народ Украины находится в очень тяжелой ситуации. Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее. Чтобы больше ни одна украинская мать не плакала о своих детях, чтобы мы имели возможность снова жить нормальной жизнью. Чтобы тренировки или игры не прерывались из-за сирены, ракетных обстрелов. Мои игроки также заслуживают играть в футбол дома, с собственными болельщиками. У меня есть надежда, что мир скоро будет. Верю в нашу победу", - приводит слова Лалатовича официальный сайт "Зари".

Напомним, на пути в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы "Славия" победила "Днепр-1". Первая игра завершилась разгромной победой чешского клуба со счетом 3:0, во второй игре команды сыграли вничью - 1:1.

Добавим, что победитель пары "Славия" - "Зари" выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда будет играть в групповом раунде Лиги конференций.

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