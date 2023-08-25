Ненад Лалатович верит, что "Заря" сможет пройти "Славию".

В четверг, 24 августа, "Заря" проиграла "Славии" первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2023/24.

Главный тренер луганского клуба Ненад Лалатович прокомментировал результат встречи. Сербский специалист отметил, что его команда все еще имеет шансы пробиться в следующий раунд турнира.

"Эту победу "Славия" заслужила. Было несколько хороших моментов для реализации у соперника в первом тайме, но наш голкипер, несмотря на проигрыш, был лучшим игроком в этой игре.

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Команда выложилась на максимум своих сил. Нелегко было играть после 2-х дней путешествия, это морально и физически выматывает. В первой половине встречи у нас, к сожалению, не создавались моменты. Во второй половине они были, но мы их не реализовали.

В футболе всегда есть шансы показать что-то новое. 2:0 - это достаточно шаткий счет, который в любой момент времени может перевернуться в пользу команды, которая проигрывала. На 100% будем показывать более агрессивный футбол в "домашнем" поединке. Мы надеемся, что это будет кардинально другая игра.

Хотелось бы, конечно, играть на своем поле, в Украине на "Авангарде". А будем играть снова на выезде. Но верим в нашу команду и ребят", - приводит слова Лалатовича официальный сайт "Зари".

Луганская "Заря" проиграла "Славии" в первой игре квалификации Лиги Европы со счетом 0:2. Оба мяча были забиты во второй половине встречи, отличились Мухамед Тиджани и Лукаш Масопуст.

Ответный матч команды сыграют 31 августа в Люблине. Начало встречи в 20:00 по Киеву.

Победитель этой пары выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда отправится в Лигу конференций.

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