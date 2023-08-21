Патрик Ван Леувен считает, что Дмитрий Чигринский был удален не совсем справедливо.

В воскресенье, 20 августа, донецкий "Шахтер" сенсационно потерял очки в игре 4-го тура УПЛ против "Кривбасса".

Главный тренер "горняков" Патрик Ван Леувен прокомментировал результат игры, а также работу арбитров в этой встрече. Нидерландский специалист отметил, что две красные карточки были показаны справедливо, однако удаление Дмитрия Чигринского довольно спорное.

"Мы должны были выигрывать с большой разницей мячей, но не реализовали слишком много моментов в атаке, чем дали уверенность сопернику, забившему три гола из трех моментов.

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Что касается красных карточек, судья расценил ситуации на поле как грубые подкаты, и он прав. Я считаю это его решение корректным по VAR. Что касается удаления Чигринского, то я считаю, что одной из двух желтых карточек не было.

В целом хочу сказать, что рефери должны учитывать, что футбол – это контактный вид спорта, а не слушать крики. И, по-моему, лишний шум создавали не фолы, а игроки, которые теряли контроль над мячом", - приводит слова Патрика Ван Леувена официальный сайт "Шахтера".

Напомним, матч "Кривбасса" и "Шахтера" закончился со счетом 3:3. В этой игре были удалены три футболиста: Дмитрий Хомченковский ("Кривбасс"), Дмитрий Чигринский ("Шахтер") и Артем Бондаренко ("Шахтер").

После 4-х туров в активе "Шахтера" 8 набранных очков. "Горняки" занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре первенства Украины донецкий клуб сыграет на выезде против "Колоса".

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