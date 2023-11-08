"Шахтер" на 99% гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Во вторник, 7 ноября, в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" победил "Барселону".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал сенсационный триумф своих подопечных. Боснийский специалист отметил, что его команда показала невероятную игру.

"Как мы это сделали? Как я уже говорил, если выходишь играть, надо проявлять себя, бороться. Именно такое отношение я хочу видеть в своей команде с самого начала. Именно этого я от них требую. Во-вторых, нужно верить в хороший финал, потому что все начинается в головах. Надо верить и действовать. У нас был план игры. Мы анализировали нашу предыдущую встречу, а также поединки, которые проводила "Барселона" между двумя нашими матчами. Внесли несколько основательных изменений. Игроки справились феноменально. Должен сказать, что "Барселона" дольше владела мячом, однако мы могли забить даже больше, не пропуская вообще. Идеальное выступление моей команды.

Надо принимать во внимание то, против какого соперника мы играли. Во-первых, мы не хотели играть в защите, но если твой оппонент так силен, он просто заставляет тебя это делать. Мы знали, что это может произойти, поэтому разработали соответствующий план. Мы закрывали важное пространство, создавали возможности для проведения контратак, у нас были хорошие переходы. Я считаю, что это поразительное достижение для моей команды - не пропустить ни одного гола. Мы пытались играть, хотели играть, строить атаки, но не всегда удается сохранять владения в течение длительного периода, когда приходится защищаться против столь сильного соперника. Но то, как мы выходили из обороны, как организовывали атаки, создавали опасность, опять-таки было фантастически.

Я считаю, мы могли забить больше одного гола. Поэтому причина этого была в силе соперника, иногда заставлявшего сидеть глубже, чем хотелось бы. При этом все равно следует доминировать. Для меня это тоже проявляется не только во владении мячом, но и в моментах без мяча. И если ты доминируешь на этом уровне, то есть большой шанс выиграть, как мы сделали это. На мой взгляд, когда видишь общую картину, то понимаешь, что мы этого заслужили.

Мои игроки заслуживают лучших комплиментов. Я могу что-то придумать, у меня может быть план, но им нужно это выполнять на поле – и они были фантастические, поэтому я хочу отдать им должное. Как я уже говорил, против "Барселоны" играть непросто. Это очень сильная команда, фантастически играющая с мячом, имеющая невероятные качества во всех аспектах. И ты должен быть очень смелым, чтобы решиться сделать то, что ты хочешь. Мы хотим играть, владеть мячом, и мы пытались делать это настолько, насколько у нас была возможность. И это то, чем я горжусь больше всего - не только идеальной организацией и работой в обороне, но и тем, что мы при каждом случае пытались развивать атаку, удерживать мяч, создавать моменты. Как я уже говорил, если посмотреть игру, у нас мог быть еще один гол, но был ли там офсайд, я не знаю. Мы заслужили эту победу", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, "Шахтер" обыграл "Барселону" со счетом 1:0. Победный мяч забил Даниил Сикан.

Благодаря победе над "Барселоной" подопечные Марино Пушича на 99% гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, а также имеют шанс побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После 4-х туров в активе "Шахтера" 6 набранных очков. У "Барселоны" и "Порту" по 9 баллов. У "Антверпена" - 0 очков.

Добавим, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена". Матч состоится 28 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: