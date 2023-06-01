Хосе Луис Мендилибар стал старейшим тренером, который выигрывал Лигу Европы.

В среду, 31 мая, "Севилья" одержала победу над римской "Ромой" в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023.

После игры главный тренер испанского клуба Хосе Луис Мендилибар прокомментировал результат встречи.

"Я счастлив быть здесь, победить вместе с прошедшим тяжелое время клубом. Когда "Рома" открыла счет, казалось, будет очень трудно забить в ответ. Мы сумели быстро сравнять счет во втором тайме, и это дало нам сил продолжать борьбу за победу.

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Взять пенальти на тренировке, а затем взять пенальти перед 60 тысячами болельщиков - это не одно и то же. Мы не практиковались ни в одном из предыдущих раундов. У нас была уверенность в людях, которые собирались участвовать в серии пенальти", - сказал Мендилибар.

Напомним, что Хосе Луис Мендилибар возглавил "Севилью" в апреле этого года. Этот финал был дебютным для испанского тренера.

Отметим, что Мендилибар установил новый рекорд Лиги Европы, став старейшим тренером, который выигрывал этот трофей - 62 года и 78 дней.

Добавим, что "Севилья" выиграла Лигу Европы в седьмой раз в своей истории. Они являются абсолютными рекордсменами этого турнира по этому показателю.

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