Сборная Шотландии вышла на первое место в группе Лиги наций, обыграв Украину.

В среду, 21 сентября, состоялся перенесенный поединок группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором Шотландия разгромила сборную Украины.

Игра проходила на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 3:0.

Главный тренер национальной команды Шотландии Стив Кларк прокомментировал триумф своих подопечных.

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"Перед игрой мы проанализировали множество информации по сборной Украины. Этот матч носил открытый характер. Возможно, в первом тайме украинцы несколько превосходили нашу команду.

Но в перерыве я попросил ребят включить скорость и создавать еще большее давление на ворота соперника, что и принесло нам победу. Отмечу, что нам очень повезло с заменами, ведь Дайкс, появившийся со скамейки запасных, отличился двумя забитыми мячами", – приводит слова Кларка официальный сайт УАФ.

После 4-х туров сборная Шотландии занимает первое место в группе 1 дивизиона В Лиги наций с 9 баллами в активе. У сборной Украины 7 набранных очков и вторая строчка. На третьей позиции идет Ирландия с 4 очками, а замыкает квартет Армения - 3 балла.

В следующем туре Лиги наций сборная Шотландии на своем поле сыграет против Ирландии, а Украина в гостях померяется силами с Арменией. Матчи запланированы на 24 сентября.

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