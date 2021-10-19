Карло Анчелотти в восторге от работы легендарного украинского тренера.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти накануне матча Лиги чемпионов против "Шахтера" вспомнил о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" - "Реал".

- Как вам украинская школа тренеров? Вы всегда говорили о Лобановском.

- Да, потому что Лобановский - маэстро футбола. Он делал для футбола большие вещи. Многое из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры, - сказал Анчелотти для Ютуб-канала "Бомбардир".

Также итальянец прокомментировал прогресс украинского вратаря "Реала" Андрея Лунина:

"Лунин - молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент - топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин - плохой вратарь. У него высокое мастерство. Он может построить карьеру не хуже, чем была у Андрея Шевченко. Слухи о трансфере Лунина? Нет, думаю, он останется с нами".

Читайте такжеЛегенда Шахтера Срна рассказал, как его звали в Реал

Карло Анчелотти: карьера и трофеи

62-летний Анчелотти ранее возглавлял "Реал" в период с 2013 по 2015 годы. Летом этого года Карло вернулся на пост тренера "сливочных".

С мадридским грандом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

Если Анчелотти сможет привести "Реал" к победе в чемпионате Испании, он станет тренером, который выиграл национальные титулы во всех пяти ведущих лигах Европы.

С итальянским "Миланом" Карло дважды побеждал в Лиге чемпионов - в 2003 и 2007 годах.

Автор: Артем Будрин