Маурисио Почеттино расхвалил полузащитника сборной Украины.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился своим мнением о прогрессе украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Аргентинский специалист расхвалил 22-летнего украинца и отметил, что в клубе рассчитывают на него.

"Это фантастический парень и приятный человек. Он очень настоящий. Одно, что я могу сказать вам, Мудрик - очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Мы верим в него как в личность, конечно. А как игрок он знает, что должен продолжать совершенствоваться. Он до сих пор молод и будет прогрессировать, потому что имеет качество.

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Это игрок, который хорошо выступает, мы очень счастливы. Конечно, со временем он станет очень важным игроком. Он уже таков, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал - огромный", - приводит слова Почеттино официальный сайт "Челси".

Напомним, лондонский "Челси" приобрел Михаила Мудрика у донецкого "Шахтера" в январе прошлого года за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов.

В текущем сезоне в составе лондонского клуба украинец сыграл 18 матчей, забил три гола и отдал две голевых передачи.

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