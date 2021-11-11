Сборная Украины примет Болгарию в Одессе на стадионе "Черноморец".

В четверг, 11 ноября национальная сборная Украины по футболу сыграет товарищеский поединок против Болгарии. Игра пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария.

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Начало встречи - в 19.30.

Сборная Украины

Под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова сборная Украины пока не проиграла ни одного матча, но и выиграть сумела всего один поединок из пяти сыгранных.

Игра против болгар это с одной стороны просто товарищеский матч, с другой стороны - это генеральная репетиция перед ключевым поединком отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Против Болгарии украинцам важно не только отрепетировать какие-то технико-тактические моменты, но и выиграть, чтобы получить это самое победное настроение накануне сверхважного противостояния с боснийцами.

Болгария хороший выбор для контрольного матча поскольку команда в целом играет в похожем стиле как Босния и Герцеговина, к тому же с болгарами у украинцев довольно хорошая статистика: три победы при одной ничьей. Для поднятия атмосферы в раздевалке и боевого духа сборной Украины важно добыть победу в этом противостоянии.

Сборная Болгарии

Сборная Болгарии свои турнирные задачи в рамках отбора на чемпионат мира уже "решила". Болгары потеряли шансы на выход в плей-офф квалификации и теперь сосредоточены лишь на том, чтобы наигрывать состав на будущие турниры, может попробовать "обкатать" каких-то новичков или попробовать в игре футболистов, которые имеют мало игровой практики. Определенно Ясен Петров будет эксперементировать с составом, искать новые взаимодействия.

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История противостояний

Сборные Болгарии и Украины никогда за всю историю не играли между собой в официальных матча. История противостояний этих команд насчитывает всего 4 поединка - все товарищеские. Впервые команды сыграли между собой в 1999 году, тот матч завершился вничью 1:1. Открыл счет тогда Сергей Ребров, реализовав пенальти на 83-й минуте. Сравнял счет в игре Ивайло Петков на 90-й минуте.

Читайте такжеУАФ обратилась в УЕФА в связи с недопуском украинских болельщиков на судьбоносный матч сборной в отборе ЧМ-2022В 2000 году эти команды снова встретились в товарищеском поединке и в этот раз Украине удалось добыть минимальную победу. Голом отличился Андрей Шевченко на 54-й минуте игры. После этого матча команды не встречались между собой более десяти лет и только в 2011 году сыграли между собой снова. В Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского сборная Украины разгромила болгар со счетом 3:0. Голы за "сине-желтых" забивали Евгений Селин, Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко.

В последний раз между собой команды встречались почти 10 лет назад. В 2012 году в Софии сборная Украины минимально победила Болгарию со счетом 1:0. Победный гол украинцев забил Александр Кучер.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Соболь, Цыганков, Яремчук, Малиновский

Болгария: Караджов, Турицов, П.Христов, Божиков, Велковский, Чочев, Б.Цонев, Неделев, Маминов, Десподов, Илиев

Слова перед матчем

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"В четверг у нас очень серьезная игра. Мы готовимся к Боснии и Герцеговине. О задаче говорить не буду, в четверг все увидите. Игра с Болгарией очень важна для нас.

Очень хотим, чтобы одесситы пришли и поддержали нас. Во Львове была отличная поддержка, я такого еще никогда не чувствовал. Поэтому ждем болельщиков в Одессе и надеемся на поддержку накануне важной игры с Боснией и Герцеговиной".

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров:

"Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет славную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции".

Арбитр

Судить товарищеский матч сборных Украины и Болгарии будет турецкий рефери Арда Кардешлер.

Автор: Владимир Медяник