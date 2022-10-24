Сергей Палкин заявил, что Ирану не место на мундиале в Катаре.

Футбольный клуб "Шахтер" призывает руководство Международной федерации футбола (ФИФА) допустить на ЧМ-2022 сборную Украины вместо национальной команды Ирана.

О позиции донецкого клуба сообщил Сергей Палкин. Генеральный директор "горняков" отметил, что Ирану, который помогает России в войне против Украины, не место на мундиале.

"Украина должна быть на чемпионате мира. Ирану там не место! В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут обстреливать иранские дроны и иранские ракеты.

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Футбольный клуб "Шахтер" призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале", - написал Палкин.

Добавим, что национальная сборная Украины не смогла пробиться на мундиаль в Катаре. В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале украинцы минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.

Ранее УНИАН сообщал, что группа иранских футболистов и спортивных деятелей обратилась к ФИФА, чтобы организация исключила Иран с ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Причина обращения - власти Ирана ведут себя жестоко с народом страны.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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