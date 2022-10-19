"Шахтер" сравнялся по набранным очкам с "Днепром-1".

В среду, 19 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу в игре против "Колоса".

"Горняки" открыли счет в дебюте первого тайма - на 8-й минуте гол забил Михаил Мудрик.

Еще два мяча футболисты "Шахтера" забили в ворота "Колоса" во второй половине встречи. На 47-й минуте игры с передачи Богдана Михайличенко отличился Лукас Тейлор. На 56-й минуте Михаил Мудрик оформил дубль, отличившись с передачи Георгия Судакова.

"Шахтер" - "Колос" - 3:0

Голы: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Тейлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Крыськив, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сикан (Траоре, 61)

"Колос": Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ореховский (Богданов, 46), Смирный (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88), Болбат (Исаенко, 76), Ильин, Безбородько (Попов, 61).

Предупреждение: Безбородько

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 19 баллов и сравнялся по количеству очков с лидером первенства - "Днепром-1", который в этом туре сенсационно потерял очки в игре с "Ингульцом".

"Колос" за семь сыгранных матчей набрал 11 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Миная", а "Колос" померяется силами с "Черноморцем".

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