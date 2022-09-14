Виктор Вацко раскритиковал УАФ за бездействие в актуальных футбольных вопросах.

Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко поделился своим мнением относительно работы Украинской ассоциации футбола.

В эфире своей передачи "Вацко on air" комментатор раскритиковал УАФ за их бездействие в футбольных вопросах защиты Украины в условиях войны с РФ.

"Честно говоря, я не мог понять пассивности в деятельности Украинской ассоциации футбола с начала широкомасштабного вторжения. У нас с 24 февраля перед глазами у всех работа президента страны Владимира Зеленского, работа Офиса Президента, работа премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Резникова, министра иностранных дел Кулебы Они ежедневно, круглосуточно, уже более 6 месяцев на всех возможных и невозможных площадках шумят о беде, которая пришла в Украину, не дают миру ни на миг забыть о том, что у нас здесь происходит. и получают политическую, экономическую, военную помощь.

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А вот что в нашем футболе? Кто из иностранных партнеров – УЕФА, лиги, клубы – и в чем протянул нам руку помощи? В частности, финансовой?

Нужно что-нибудь сделать для того, чтобы мировой футбол, экономически мощный футбол протянул нам эту руку помощи. И это при том, что президент УАФ, Андрей Васильевич Павелко – член Исполкома УЕФА. То есть, это человек с большим влиянием, человек, у которого друг – президент УЕФА Александер Чеферин", - заявил Вацко.

Кроме того, украинский комментатор выразил удивление позицией УАФ относительно борьбы донецкого "Шахтера" с ФИФА в юридической плоскости на предмет того разрешения прекращать легионеров контракты.

"Тот же "Шахтер" в публичной плоскости на европейском, мировом уровне, в европейских медиа рубится с ФИФА. Не только в медийной, но и в юридической плоскости рубится с ФИФА на предмет вот того разрешения легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами и ехать себе выступать за границу Мне удивительно, что "Шахтер" не получает публичной, медийной поддержки в европейской плоскости от руководства нашего футбола. Потому что это же речь идет не об интересах "Шахтера". Мне кажется, что эта история – речь об интересах любого украинского футбольного клуба: "Динамо", "Ворскла", "Днепр-1", "Заря", "Черноморец" и другие украинские клубы пострадали от этой нормы ФИФА? Почему бьется только "Шахтер"?

Разве не правильно протянуть "Шахтеру" руку поддержки? Консолидироваться в интересах украинского футбола? При том, что, знаете ли, на официальном сайте УАФ указано, что Андрей Павелко 29 мая 2019 был избран председателем комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Здесь сам бог велел как-то подключить свои ресурсы, свое влияние, свои связи, свои контакты", - сказал комментатор.

Также Виктор Вацко задел и тему с позорным поведением болельщиков турецкого "Фенербахче", которые на матч против "Динамо" в Лиге Европы пришли в масках Путина и бросали в игроков киевского клуба всевозможные предметы.

"История с проделками болельщиков "Фенербахче", которые в матчах "Динамо" внезапно стали любителями матрешек, балалаек и оркофюрера. Разве это не вопрос имиджевого, политического значения, актуального сейчас? Разве не правильно было бы со стороны УАФ по этому вопросу создать протекцию украинскому клуба на уровне общественного мнения в Европе и на уровне дисциплинарного комитета УЕФА? Мне кажется, что очень правильно", - сказал Вацко.

Вспомнил Виктор Вацко и об отсутствии реакции УАФ на решение ФИФА продать право на трансляцию финальной части ЧМ-2022 по российским каналам.

"Почему никто из украинских футбольных чиновников нигде у европейских, мировых медиа не оказывает давление на ФИФА, продавшую свинособакам права на трансляцию матчей ЧМ-2022 в Катаре?

Разве это не зона ответственности того же УАФ? Разве не руководство нашего футбола со всем его ресурсом должно заниматься этими вопросами, должно лоббировать интересы Украины, уничтожать на этом фронте интересы наших врагов? Это важно! Это ведь реально важно.

Разве это не борьба за интересы нашего государства на своем месте? Ведь с самого начала широкомасштабного вторжения мы все же говорим и понимаем, что каждый на своем месте в это время должен приносить пользу своему государству, своему обществу.

Конечно, вы абсолютно правы, когда говорите, что УАФ нужно включаться", – заявил Вацко.