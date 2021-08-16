Виктор Вацко не понимает, почему сборная Украины до сих пор не получила нового тренера.

Журналист и комментатор телеканалов "Футбол 1,2,3" Виктор Вацко раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола из-за ситуации, которая возникла с тренером сборной Украины.

Пост главного тренера "желто-синих" остается вакантным с 1 августа после того, как его покинул Андрей Шевченко. При этом уже 1 сентября Украину ждет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

Своим мнением Вацко поделился в эфире программы "Великий футбол".

"То, что сейчас происходит с нашей сборной - это полное фиаско УАФ. Полное фиаско. За две недели до отборочного матча на чемпионат мира мы без главного тренера", - сказал Вацко.

"Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных? Я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть? Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то уже к 20-25 июля у меня должен быть преемник. Кто сейчас несет ответственность за вызванных в сборную футболистов? Это же не выбор главного тренера. Это не его виденье", - добавил он.

Вацко подчеркнул, что не помнит аналогичной ситуации за всю современную историю сборной Украины, а также выразил мнение, что у нового тренера уже есть ряд оправданий на случай неудачи:

"У нас сейчас 1 и 4 сентября будет сезон скидок. Сначала там Шевченко набрал 3 очка за три поединка вместо 7 - уже скидка для нового тренера. Меня назначили за две недели до матчей, я не успел подготовить команду - еще одна скидка. Игроков выбирали Блохин или Михайличенко - просто сезон скидок для нового тренера. Поставьте меня тогда. Я уже отмазки знаю".

Отметим, что в СМИ появлялась информация о том, что новые сопредседатели комитета национальных сборных УАФ Олег Блохин и Алексей Михайличенко сами формировали список игроков из зарубежных чемпионатов, которые будут вызваны в команду на ближайшие матчи.

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Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Однако договориться о расторжении контракта Реброва с клубом, очевидно, не удалось. Стало известно, что Ребров находится в расположении своего клуба, а сам тренер подчеркнул, что выполняет свой контракт.

Теперь ожидается, что команду возглавит чемпион мира U-19 Александр Петраков.

Отметим, что в УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Автор: Антон Дударь