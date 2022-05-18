Команда Петракова сыграла уже третий поединок в рамках подготовки к игре против Шотландии.

В среду, 18 мая, национальная сборная Украины сыграла свой третий поединок в рамках подготовки к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником украинцев была хорватская "Риека". Игра завершилась вничью 1:1.

Счет в поединке открыли подопечные Александра Петракова - на 24-й минуте с передачи Конопли прекрасный гол забил Гармаш.

Футболисты хорватского клуба довольно быстро сумели сравнять счет в игре - на 37-й минуте встречи гол в ворота Бущана забил капитан "Риеки" Дрмич. Больше голов в этом поединке зрители не увидели.

Риека - Украина - 1:1

Голы: Дрмич, 37 - Гармаш, 24

Риека: Зломислич, Солано (Посинкович, 73), Честич, Крешич (Стойкович, 60), Бодетич (Дуймович, 81), Селахи, Станич (Бурчул, 82), Мурич, Бушинья, Вук (Обрегон, 60), Дрмич (Куплан, 82)

Украина: Бущан (Потрошитель, 46), Конопля, Бондарь, Сирота, Качараба, Сидорчук, Зубков (Мудрик, 79), Гармаш, Буяльский, Сикан (Цыганков, 79), Довбык (Беседин, 46)

Предупреждение: Честич – Сидорчук, Качараба

Гол Гармаша:

Напомним, свой первый поединок в рамках подготовки к игре против Шотландии сборная Украины сыграла против немецкой "Боруссии" Менхенгладбах. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Во второй игре подопечные Александра Петракова со счетом 3:1 одолели представителя Италии - "Эмполи".

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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